Землетрясение повредило базу атомных субмарин РФ на Камчатке: в ВМС раскрыли детали

Причальный фронт одной из главных военно-морских баз России на Камчатке получил повреждения после мощного землетрясения.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По словам Плетенчука, речь идет о повреждении инфраструктуры, в частности причальной зоны, которая используется для обслуживания атомных подводных лодок.

Однако он подчеркнул, что ситуация не является критической для флота РФ.

"Это вопрос чисто технический. Во-первых, причалить можно необязательно там, где ты должен базироваться, это некритично на самом деле", - пояснил представитель ВМС.

Несмотря на то, что повреждение не блокирует способность флота выполнять боевые задачи, сам факт технического сбоя свидетельствует об уязвимости инфраструктуры РФ.

По словам Плетенчука, обслуживание субмарин, в частности загрузку ракет, конечно, удобнее проводить на стационарной базе.

"Но в любом случае, я думаю, это не повлияет на выполнение задач особо. Но тот факт, что такая проблема у них имела место, это подтверждается", - отметил он.