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Землетрус пошкодив базу атомних субмарин РФ на Камчатці: у ВМС розкрили деталі

Субота 02 серпня 2025 15:41
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Землетрус пошкодив базу атомних субмарин РФ на Камчатці: у ВМС розкрили деталі Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України (facebook.com.Taclbery)
Автор: Владислава Ткаченко

Причальний фронт однієї з головних військово-морських баз Росії на Камчатці зазнав пошкоджень після потужного землетрусу.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За словами Плетенчука, йдеться про ушкодження інфраструктури, зокрема причальної зони, яка використовується для обслуговування атомних підводних човнів.

Проте він наголосив, що ситуація не є критичною для флоту РФ.

"Це питання суто технічне. По-перше, причалити можна необов'язково там, де ти маєш базуватися, це некритично насправді", - пояснив речник ВМС.

Попри те, що пошкодження не блокує здатність флоту виконувати бойові завдання, сам факт технічного збою свідчить про вразливість інфраструктури РФ.

За словами Плетенчука, обслуговування субмарин, зокрема завантаження ракет, звісно, зручніше проводити на стаціонарній базі.

"Але в будь-якому разі, я думаю, це не вплине на виконання завдань особливо. Але той факт, що така проблема у них мала місце, це підтверджується", - зазаначив він.

Землетрус на Камчатці

Нагадаємо, The Telegraph писало, що база Тихоокеанського флоту Росії на Камчатці, на якій розміщується більша частина атомних підводних човнів РФ, була пошкоджена внаслідок цунамі у Тихому океані, що було викликане сильним землетрусом.

Мова йде про базу "Рибачий" в акваторії бухти Крашеніннікова на півдні півострова.

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