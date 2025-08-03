Землетрясение в Нью-Йорке: жители почувствовали толчки в Манхэттене и Бронксе

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 3.0 произошло на глубине около 10 км в районе города Хасбрук-Хайтс (штат Нью-Джерси). Толчки произошли в 22:18 по местному времени.

СМИ уточняют, что этот город расположен в 21 км от Манхэттене, а сами толчки ощущались как в некоторых районах северной части Манхеттена, а также Бронкса (один из 5 районов Нью-Йорка).

отдельных районах Нью-Джерси толчки продолжались до 10 секунд, в том числе в Натли, расположенном в 9 милях к северу от Хасбрук-Хайтс.

Сообщается, что информации о пострадавших или повреждениях пока не было.