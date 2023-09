Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое

Как пишет издание, многие погибшие во время землетрясения находились в труднодоступных районах к югу от Марракеша.

Также отмечается, что по меньшей мере 29 человек получили ранения и сейчас находятся в больницах.

По словам свидетелей, во время землетрясения некоторые здания обвалились, а на части стен средневекового города появились большие трещины. Местные телеканалы транслировали кадры с поваленным минаретом мечети, обломки которого лежали на разбитых автомобилях.

