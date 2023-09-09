ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое

Суббота 09 сентября 2023 09:56
UA EN RU
Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое Фото: Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Марокко продолжает стремительно расти количество погибших людей в результате ночного землетрясения. Сейчас известно о меньшей мере 632 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, многие погибшие во время землетрясения находились в труднодоступных районах к югу от Марракеша.

Также отмечается, что по меньшей мере 29 человек получили ранения и сейчас находятся в больницах.

По словам свидетелей, во время землетрясения некоторые здания обвалились, а на части стен средневекового города появились большие трещины. Местные телеканалы транслировали кадры с поваленным минаретом мечети, обломки которого лежали на разбитых автомобилях.

Сейчас спасатели работают над расчисткой дорог, чтобы дать возможность скорой помощи добраться до пострадавших.

В горных селах сообщают о людях, которые до сих пор находятся под завалами.

Землетрясение в Марокко

Согласно данным геологической службы США, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. Между тем Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что оно произошло на глубине 27 км, и изначально оценил магнитуду в 7 баллов.

По состоянию на утро Министерство внутренних дел Марокко заявляло о меньшей мере 296 погибших людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марокко
NEWS
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит