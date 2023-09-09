Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое

В Марокко продолжает стремительно расти количество погибших людей в результате ночного землетрясения . Сейчас известно о меньшей мере 632 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как пишет издание, многие погибшие во время землетрясения находились в труднодоступных районах к югу от Марракеша.

Также отмечается, что по меньшей мере 29 человек получили ранения и сейчас находятся в больницах.

По словам свидетелей, во время землетрясения некоторые здания обвалились, а на части стен средневекового города появились большие трещины. Местные телеканалы транслировали кадры с поваленным минаретом мечети, обломки которого лежали на разбитых автомобилях.

The death toll of the #earthquake which struck #Morocco Friday night has climbed to 632 with 329 injured, according to a statement released by the Morocco Interior Ministry on Saturday.

Video: courtesy of 2M TV pic.twitter.com/oQaj0vOMUO — Media Warrior (@MediaWarriorY) September 9, 2023

Сейчас спасатели работают над расчисткой дорог, чтобы дать возможность скорой помощи добраться до пострадавших.

В горных селах сообщают о людях, которые до сих пор находятся под завалами.

Землетрясение в Марокко

Согласно данным геологической службы США, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. Между тем Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что оно произошло на глубине 27 км, и изначально оценил магнитуду в 7 баллов.

По состоянию на утро Министерство внутренних дел Марокко заявляло о меньшей мере 296 погибших людей.