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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Новой Зеландии

Фото: землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Новой Зеландии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В районе островов Кермадек, что в Новой Зеландии, сегодня, 24 апреля, произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Первоначально сейсмологический центр оценивал магнитуду в 7,3, но позднее скорректировал значение.

В 1 тысяче километров от очага находится город Тауранга с населением 110 тысяч человек, в 909 км расположен населенный пункт Хикс Бэй с населением 1,3 тысячи человек.

О разрушениях в Новой Зеландии не сообщалось. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не обнаружил угроз для американских территорий, в том числе острова Гуам в западной части Тихого океана.

Ранее сообщалось, что вчера на архипелаге Бату, что в Инденезии, зафиксированы землетрясения магнитудой 6,2 и 5,9, есть угроза цунами.

Также мы писали, что в Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, который также называют "вулканом Судного дня". По меньшей мере, восемь сел вблизи вулкана пострадали от вулканического пепла.

Кроме того, недавно РБК-Украина писало о том, что на острове Сиау Индонезии произошло извержение вулкана Карангетанг.

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Новая Зеландия