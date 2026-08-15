Индонезию встряхнуло мощное землетрясение, власти предупреждают о цунами

У побережья восточной Индонезии утром 15 августа произошло землетрясение магнитудой 7,7. Местные власти предупреждают о серьезном риске крупных цунами, а в нескольких районах уже зафиксировали волны высотой около метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальное геофизическое агентство Индонезии BMKG.

Что известно о землетрясении

Первый толчок зафиксировали в 4:58 утра по местному времени на глубине 15 километров, после чего произошел ряд афтершоков. В регионах Нагекео и Бима толчки ощущались очень сильно и продолжались около минуты - многие выбежали из домов.

Представитель национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Доди Юлеова сообщил, что информации о пострадавших пока нет, хотя местные СМИ пишут, что часть жителей уже покинула сейсмически активный район.

Угроза цунами

В нескольких районах близ эпицентра уже зафиксировали волны цунами высотой около одного метра. В то же время Австралийский центр предупреждения о цунами заявил, что это подводное землетрясение не представляет угрозы материковой Австралии и ее островам и территориям.

Почему Индонезия так серьезно относится к предупреждениям

Индонезия – одна из самых сейсмически активных стран мира, расположенная на "Тихоокеанском огненном кольце". Именно здесь 26 декабря 2004 произошло одно из самых масштабных землетрясений в истории наблюдений - магнитудой более 9 баллов, с эпицентром у побережья провинции Ачех на острове Суматра.

Тогда подводный толчок привел к цунами с волнами высотой до нескольких десятков метров, накрывших побережье сразу 14 стран Индийского океана. По разным оценкам, погибло от 230 до 280 тысяч человек - и именно после той трагедии в регионе начали развивать систему раннего предупреждения о цунами, которая работает до сих пор.