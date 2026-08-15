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Индонезию встряхнуло мощное землетрясение, власти предупреждают о цунами

06:57 15.08.2026 Сб
2 мин
Волны уже фиксируют, людей призывают покинуть прибрежные районы
aimg Екатерина Коваль
Индонезию встряхнуло мощное землетрясение, власти предупреждают о цунами Фото: информации о пострадавших нет (Getty Images)
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У побережья восточной Индонезии утром 15 августа произошло землетрясение магнитудой 7,7. Местные власти предупреждают о серьезном риске крупных цунами, а в нескольких районах уже зафиксировали волны высотой около метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальное геофизическое агентство Индонезии BMKG.

Что известно о землетрясении

Первый толчок зафиксировали в 4:58 утра по местному времени на глубине 15 километров, после чего произошел ряд афтершоков. В регионах Нагекео и Бима толчки ощущались очень сильно и продолжались около минуты - многие выбежали из домов.

Представитель национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Доди Юлеова сообщил, что информации о пострадавших пока нет, хотя местные СМИ пишут, что часть жителей уже покинула сейсмически активный район.

Угроза цунами

В нескольких районах близ эпицентра уже зафиксировали волны цунами высотой около одного метра. В то же время Австралийский центр предупреждения о цунами заявил, что это подводное землетрясение не представляет угрозы материковой Австралии и ее островам и территориям.

Почему Индонезия так серьезно относится к предупреждениям

Индонезия – одна из самых сейсмически активных стран мира, расположенная на "Тихоокеанском огненном кольце". Именно здесь 26 декабря 2004 произошло одно из самых масштабных землетрясений в истории наблюдений - магнитудой более 9 баллов, с эпицентром у побережья провинции Ачех на острове Суматра.

Тогда подводный толчок привел к цунами с волнами высотой до нескольких десятков метров, накрывших побережье сразу 14 стран Индийского океана. По разным оценкам, погибло от 230 до 280 тысяч человек - и именно после той трагедии в регионе начали развивать систему раннего предупреждения о цунами, которая работает до сих пор.

Это лето вообще оказалось богатым мощными землетрясениями в мире. 10 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое унесло жизни более 100 человек, а толчки почувствовали только в соседних Венесуэле, Панаме и Эквадоре.

В конце июля - начале августа сильнейшее за 40 лет землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в Италии, а чуть раньше сейсмологи зафиксировали в Японии одно из самых мощных землетрясений за всю историю наблюдений.

Самым разрушительным за последнее время остается землетрясение в Венесуэле 24 июня - тогда страну всколыхнули сразу два толчка магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее чем в минуту. Число жертв в конце концов возросло до более 5300 человек, еще более 15 тысяч потеряли жилье, а повреждено оказалось почти 2 млн зданий.

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