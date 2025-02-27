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Земельная коррупция в Киеве: НАБУ опубликовало записи прослушки чиновников

Иллюстративное фото: НАБУ прослушивало чиновников, которые подозреваются в коррупции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители в начале февраля разоблачили схему земельной коррупции в Киеве. В рамках расследования они прослушивали бывших и действующих чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram.

НАБУ обнародовало прослушку фигурантов дела, которых подозревают в незаконном завладении землей стоимостью 11,6 млн гривен. 

В частности, на видео фигурируют организатор схемы, депутат Киевского горсовета, член комиссии по вопросам земельных отношений, а также заместитель главы КГГА. 

Схема в Киевском горсовете

Напомним, в начале февраля украинские правоохранители сообщили, что они разоблачили коррупционную схему в Киевском городском совете. В ней, в частности, участвовали действующие и бывшие депутаты горсовета.

По информации источников РБК-Украина, фигурантами были заместитель главы КГГА Петр Оленич, депутаты Киевского горсовета, в частности, глава комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко. При этом организатором являлся экс-депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий.

Они могли незаконным путем завладеть земельными участками в Киеве.

Суд уже избрал меру пресечения Петру Оленичу в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 15 млн гривен. При этом Дениса Комарницкого объявили в розыск.

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КГГАКиевский городской советКоррупция