Земельная коррупция в Киеве: НАБУ опубликовало записи прослушки чиновников

Украинские правоохранители в начале февраля разоблачили схему земельной коррупции в Киеве. В рамках расследования они прослушивали бывших и действующих чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram.
НАБУ обнародовало прослушку фигурантов дела, которых подозревают в незаконном завладении землей стоимостью 11,6 млн гривен.
В частности, на видео фигурируют организатор схемы, депутат Киевского горсовета, член комиссии по вопросам земельных отношений, а также заместитель главы КГГА.
Напомним, в начале февраля украинские правоохранители сообщили, что они разоблачили коррупционную схему в Киевском городском совете. В ней, в частности, участвовали действующие и бывшие депутаты горсовета.
По информации источников РБК-Украина, фигурантами были заместитель главы КГГА Петр Оленич, депутаты Киевского горсовета, в частности, глава комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко. При этом организатором являлся экс-депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий.
Они могли незаконным путем завладеть земельными участками в Киеве.
Суд уже избрал меру пресечения Петру Оленичу в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 15 млн гривен. При этом Дениса Комарницкого объявили в розыск.
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