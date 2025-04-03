Земельная коррупция в Киеве: из КГГА уволили семь чиновников

Коррупционный скандал с землей в Киеве

Правоохранители подозревают бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого в создании и управлении преступной организацией с целью завладения земли в Киеве.

Источники РБК-Украина отметили, что, кроме Комарницкого, фигурантами дела также являются заместитель председателя КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.

Ранее Комарницкого объявили в розыск, поскольку он скрывался от следствия. Позже СМИ выяснили, что он незаконно пересек границу с Румынией и поселился в Вене.

Из-за побега Комарницкого из страны были уволены трое полицейских в Закарпатской области. Двум из них объявили подозрения.

Кто такой Денис Комарницкий и детали дела - в материале РБК-Украина.

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