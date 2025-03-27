Побег Комарницкого: троих полицейских уволили, двое получили подозрения

В Закарпатской области уволили трех полицейских из-за выезда за границу бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Двое из них получили подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции в Facebook.

Под увольнение попали двое сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области. Расследуются факты их возможной причастности к побегу Комарницкого, которого подозревают в земельной коррупции. Следователи СБУ объявили подозрения фигурантам.

Кроме того, с занимаемой должности был уволен руководитель территориального управления.

"Мы осуждаем любые проявления недобропорядочности. Принцип нулевой толерантности действует без исключений. Департамент стратегических расследований и в дальнейшем будет действовать в рамках закона и принципов открытости и прозрачности. Каждый, кто изменяет присяге и порочит погоны, понесет ответственность", - говорится в заявлении Нацполиции.