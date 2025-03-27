Побег Комарницкого: троих полицейских уволили, двое получили подозрения
В Закарпатской области уволили трех полицейских из-за выезда за границу бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Двое из них получили подозрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции в Facebook.
Под увольнение попали двое сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области. Расследуются факты их возможной причастности к побегу Комарницкого, которого подозревают в земельной коррупции. Следователи СБУ объявили подозрения фигурантам.
Кроме того, с занимаемой должности был уволен руководитель территориального управления.
"Мы осуждаем любые проявления недобропорядочности. Принцип нулевой толерантности действует без исключений. Департамент стратегических расследований и в дальнейшем будет действовать в рамках закона и принципов открытости и прозрачности. Каждый, кто изменяет присяге и порочит погоны, понесет ответственность", - говорится в заявлении Нацполиции.
Дело Дениса Комарницкого
Напомним, правоохранители подозревают бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого в создании и управлении преступной организацией с целью завладения земли в Киеве.
По версии следствия, участники группы подавали заявки на получение прав собственности на земли для обслуживания фиктивных сооружений, а чиновники КГГА и депутаты Киевсовета за взятки способствовали принятию нужных решений.
Источники РБК-Украина отметили, что, кроме Комарницкого, фигурантами дела также являются заместитель главы КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.
НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого, а на прошлой неделе СМИ сообщили, что бывший депутат Киевского горсовета незаконно пересек границу с Румынией и поселился в Вене.
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