ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент Чехії Мілош Земан госпіталізований

Новость на русском →
Чехія, Вівторок 14 вересня 2021 13:54
Президент Чехії Мілош Земан госпіталізований Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували в Центральний військовий університетський госпіталь у Празі. Причини госпіталізації політика поки не розголошуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на газету Novinky.cz.

Зазначається, що чеський лідер прибув до лікарні після 11:00. Разом із Земаном до медичного закладу прибула його дружина Івана. За даними видання, госпіталізація президента Чехії може бути тривалою.

Прес-секретар лікарні Ітка Зінке підтвердила факт госпіталізації президента, але не надала більш детальну інформацію.

76-річний президент Чехії Мілош Земан страждає невропатією ніг. Через цю хворобу він пересувається на інвалідному кріслі. Крім того, президент Чехії проходить лікування від цукрового діабету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехия Мілош Земан
NEWS
Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку