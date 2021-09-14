Президент Чехії Мілош Земан госпіталізований

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували в Центральний військовий університетський госпіталь у Празі. Причини госпіталізації політика поки не розголошуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на газету Novinky.cz .

Зазначається, що чеський лідер прибув до лікарні після 11:00. Разом із Земаном до медичного закладу прибула його дружина Івана. За даними видання, госпіталізація президента Чехії може бути тривалою.

Прес-секретар лікарні Ітка Зінке підтвердила факт госпіталізації президента, але не надала більш детальну інформацію.

76-річний президент Чехії Мілош Земан страждає невропатією ніг. Через цю хворобу він пересувається на інвалідному кріслі. Крім того, президент Чехії проходить лікування від цукрового діабету.