Земан запропонував Тихановській відкрити офіс білоруської опозиції в Празі
Президент Чехії Мілош Земан запропонував лідеру білоруської опозиції Світлані Тихановській, яка перебувала в країні на запрошення спікера Сенату Мілоша Вистрчила, відкрити представництво в Празі. Чеський лідер, також заявив, що зустріч з нею була дружньою.
Про це Земан повідомив радіостанції Frekvence-1, повертаючись з робочої поїздки до Австрії.
"Це була дружня зустріч (з Тихановською - ред.) І я, ДО РЕЧІ, запропонував їй відкрити офіс білоруської опозиції в Празі", - сказав чеський лідер, відповідаючи на запитання журналістів про переговори з лідером білоруської опозиції.
Світлана Тихановська перебувала в Чехії на запрошення спікера Сенату Мілоша Вистрчила з 6 по 10 червня. Під час візиту вона зустрілася з керівниками обох палат парламенту країни і главою МЗС Якубом Кулганеком. Також її прийняли прем'єр-міністр Андрієм Бабішом і президент Мілош Земан.
Нагадаємо, 29 травня у низці міст Європи пройшли акції солідарності з Білоруссю. Учасники пікетів вийшли з біло-червоно-білими (БЧБ - від білоруського "бела-чирвона-бели сцяг") прапорами, які нинішня влада Білорусі назвала забороненою символікою.
Зазначимо, Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська наприкінці травня підтримала мобілізаційний план "Перамога", розроблений ситуативно-аналітичним центром. Вона підкреслила, що запропоновані заходи дозволять збільшити масовість акцій, зберігаючи при цьому анонімність їх учасників.
Як писало РБК-Україна, раніше вона заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, країна перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.