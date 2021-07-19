"Зелені" інвестори використовують порушення меморандуму з боку Кабміну, щоб виграти арбітражі, - експерт
Акциз на "зелений" струм, який планує запровадити Кабінет міністрів України для підприємств "зеленої" енергетики, буде сильним аргументом для перемоги іноземних інвесторів в арбітражах проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партнера Міжнародної юридичної компанії Dentons, голови комітету з питань ВДЕ Американської торгівельної палати Максима Сисоєва.
"Більше року вже тому було укладено меморандум між урядом і виробниками електроенергії з ВДЕ, в якому було зазначено, що виробники, інвестори погоджуються на зменшення "зеленого" тарифу, але не має бути жодних інших негативних змін в подальшому, - сказав юрист. - Після цього було прийнято закон №810, який також закріпив, що так, відбувається реструктуризація "зеленого" тарифу, але не має бути жодних негативних змін для інвесторів, для виробників, які ще більше нашкодять", - додав Сисоєв.
За його словами, намагання уряду запровадити акцизний податок де-факто є новим зменшенням "зеленого" тарифу. На його думку, це є новим порушенням з боку держави щодо інвесторів і виробників ВДЕ.
"Це буде з мого досвіду дуже сильний аргумент міжнародного комерційного арбітражу, що держава крок за кроком порушує права інвесторів", - зазначив юрист.
Він нагадав, що зараз в галузі відновлюваної енергетики є проблема не лише з зеленим тарифом, оскільки виробники ВДЕ також недоотримують кошти, які вони б мали отримати. Рівень платежів за вироблену зелену енергію за поточний рік складає менш ніж 90%, і зменшується.
"Деякі великі компанії сподіваються, що ситуація буде виправлена, але вона не виправляється і відбувається погіршення. І цей акцизний податок може бути таким тригером, таким поштовхом, що ця лавина позовів почнеться, як вона почалася в Іспанії, в Румунії, де нещодавно масовий позов подали більше сорока виробників. І це дійсно зашкодить іміджу держави. Отже, в жодному разі цей акцизний податок не має бути прийнятий саме з юридичної точки зору ризику позовів проти української держави", - зазначив Сисоєв.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.
5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.
За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).
Як повідомлялось, намірами запровадити акцизний збір на виробництво зеленої енергії Україна грає на боці Росії, яка є противником відновлюваної енергетики, і у разі початку дії нового податку на державу посиплеться шквал міжнародних арбітражів на загальну суму 10 млрд доларів.