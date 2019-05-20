Зеленському присягнуло на вірність командування ЗСУ

Президенту Володимиру Зеленському присягнули на вірність глава Міноборони Степан Полторак, глава МВС Арсен Аваков, голова Генштабу Віктор Муженко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також президенту присягнули командувач Сухопутних військ Попко, командувач повітряних сил Дроздов, командувач військово-морських сил, десантно-штурмових військ Забродський, сил спеціальних операцій Луньов, глава СБУ Василь Грицак, голова погранічной служби Цигикал, глава Нацполіціїї Князєв, глава ГСЧС Чечоткін, командувач Нацгвардії Балан.

Зазначимо, сьогодні відбулась інавгурація Володимира Зеленського, під час якої він заявив про розпуск Ради.

Також Зеленський заявив, що необхідно звільнити генпрокурора Юрія Луценка, голову СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степена Полторака.

Нагадаємо, сьогодні глава СБУ Василь Грицак написав рапорт про своє звільнення. Полторак повідомив про те, що написав заяву про звільнення вже після інавгурації.

Раніше Зеленський заявив, що після інавгурації звільнить Луценка з посади генпрокурора. Після цього Луценка заявив, що не бачить підстав для своєї відставки. За словами генпрокурора, йому складно працюється, але працює він чесно.