Інавгурація Зеленського: розпочалось урочисте засідання Ради

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський сьогодні складає присягу у Верховній раді

Церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського почалася у Верховній раді. Спікер парламенту Андрій Парубій відкрив урочисте засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно із порядком інавгурації, спікер парламенту повідомляє про осіб, присутніх на урочистому засіданні, та надає слово голові Центральної виборчої комісії для оголошення результатів виборів президента України.

Фото: урочисте засідання парламенту 20 травня (РБК-Україна)

Після цього голова Конституційного суду України повідомляє стосовно виконання новообраним президентом України усіх конституційних вимог щодо несумісності з посадою президента та відсутності інших обставин, що унеможливлюють складення ним присяги, запрошує до трибуни новообраного президента, вручає йому текст присяги.

Новообраний президент України, поклавши руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє, проголошує присягу українському народові.

Потім голова Центральної виборчої комісії вручає новообраному президентові України посвідчення президента України. Голова Конституційного суду України вручає новообраному президентові України офіційні символи влади президента України.

Після цього президент України з трибуни Верховної ради проголошує звернення до українського народу (інавгураційну промову).

Нагадаємо, Верховна рада України в ході засідання 16 травня підтримала проект постанови, яким пропонувалося провести інавгурацію новообраного президента 20 травня о 10:00.

Відзначимо, чергові вибори президента України у 2019 році проходили у два тури. Під час голосування 31 березня Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів. До другого туру разом з Зеленським вийшов президент України Петро Порошенко, який посів друге місце з підтримкою 15,95% виборців. За результатами повторного голосування 21 квітня Зеленський отримав 73,22% голосів виборців, тоді як за Порошенка свій голос віддали 24,45% українців.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, відносна більшість громадян (40%) вважають, що влада президента України варто залишити в тому ж обсязі, в якому вона була останні п'ять років. На думку 25% громадян, влада президента слід розширити, надавши йому право формувати уряд; ще 9% вважають, що вибори президента потрібно перенести в парламент і залишити за ним лише повноваження головнокомандувача Збройних сил.