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Зеленскому в день работника ОПК показали отечественное оружие (фото)

Украина, Суббота 13 апреля 2024 21:26
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Зеленскому в день работника ОПК показали отечественное оружие (фото) Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 13 апреля, поздравил работников и работниц оборонно-промышленного комплекса и осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Зеленский отметил, что сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. К этому приоритетному производству, по его данным, приобщены почти 300 тысяч человек.

В частности, именно эти люди производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое. И это, по словам главы государства, помогает нашим воинам и нашему государству.

"Уже сейчас другие страны заинтересованы в нашем оружии и в том, чтобы мы работали вместе. Ведь без нашей силы не будет полноценной силы ЕС и НАТО. Украина обязательно достигнет безопасности для себя и поможет другим сохранить и сохранять безопасность", - сказал президент.

Зеленский осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия, заслушал доклад об объеме их производства и применения на фронте.

Фото: украинский президент Владимир Зеленский осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия (president.gov.ua)

Также он обсудил с производителями вопросы государственного заказа представленных образцов и возможности наращивания производства.

Оружие украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

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