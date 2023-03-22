У Зеленского о встрече Путина с Си Цзиньпином: Россия возлагала гораздо большие надежды

По словам Жовквы, руководство РФ не достигло желаемых результатов, возлагаемых на визит главы Китайской Народной Республики.

"Думаю, что Путин возлагал значительно большие надежды на результаты этого визита для себя, для России. Да даже половина, а может даже и две трети этих результатов (чаяний - ред.) не оправдались для России. Действительно, никакого военного союзничества или партнерства, никаких новых контрактов на поставку тех или иных видов вооружения, никакой четкой позиции в поддержку России китайским лидером занято не было", - сказал он.

По мнению заместителя руководителя ОП, Россия, имея победы на поле боя против Украины, пыталась одержать победу на дипломатическом фронте, однако не получила даже ее.

"Китай, я думаю, не может позволить России шантажировать весь мир и себя вопросом ядерной безопасности. Поэтому почему Пекину, например, не взять сокоординацию, солидерство в пункте норм один, где речь идет о ядерной безопасности", - добавил он.

Напомним, 20 марта лидер Китая прилетел в Москву.

Все подробности поездки лидера КНР в Россию можно узнать в материал РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.