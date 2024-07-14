Украина обсуждает со Швецией поставки истребителей Gripen, - ОП

Украина договаривается со Швецией о поставках истребителей Saab JAS-39 Gripen в рамках военной помощи.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
По словам Жовквы, тема поставок Gripen Украине постоянно поднималась президентом Украины Владимиром Зеленским во время переговоров со шведскими чиновниками. Но до вступления в НАТО в Стокгольме были не готовы давать какие-либо обещания.
"Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны с соответствующими органами Швеции. Эти истребители так же хороши, как и F-16, и мы двигаемся в этом направлении", - отметил заместитель руководителя ОП.
Напомним, в начале этого года шведский парламент поддержал предоставление Украине истребителей Gripen.
В конце мая министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал, что его страна приостанавливает планы по поставкам Gripen в Украину. Причиной является то, что сейчас основное внимание сосредоточено на передаче F-16.
Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем отмечал, что Украина пришла к выводу, что для нее "слишком много" иметь одновременно и F-16 и Gripen.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.