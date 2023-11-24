У Зеленского заявили, что модель проведения мобилизации в Украине нужно изменить

В Украине есть потребность в том, чтобы изменить модель проведения мобилизации. Для этого нужно найти ответ на ряд вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
Подоляк рассказал, что мобилизация стала той темой, которую часто используют в пропагандистских материалах. В частности, утверждается, что она якобы неэффективна.
"Нужно внести определенные коррективы в модель проведения мобилизации", - добавил он.
По словам советника руководителя ОП, сейчас Украина находится в психоэмоциональной яме, поскольку 2 года войны - это очень большой срок.
Он добавил, что в таких условиях люди хотят услышать более четкие ответы на такие вопросы:
"Президент (Владимир Зеленский - ред.) хочет, чтобы военные отвечали не просто на абстрактные вопросы, а на конкретные насчет сроков, насчет того, как будет проходить обучение, насчет того, как люди будут мобилозваться и демобилизоваться и все, что касается денежного обеспечения, социальные выплаты семьям или социальные выплаты военным", - рассказал Подоляк.
Он подчеркнул, что такие вопросы требуют урегулирования, потому что на разных этапах возникают потребности в изменениях.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на котором одной из главных тем обсуждений стала мобилизация.
После этого глава государства рассказал, что поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному составить комплексный план по мобилизации в Украине.
Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
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