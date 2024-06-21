У Зеленского заявили о работе над "максимально сильным" решением саммита НАТО по Украине

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью " Интерфакс-Украина " заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Украина хочет, чтобы решение саммита в Вашингтоне было сильным. Украина заслуживает сильного решения. Украина делает все необходимое, чтобы стать членом НАТО. Она делает это на поле боя - а мы воюем оружием, которое нам поставляют страны-члены НАТО. Также мы проходим взаимосовместимость с вооруженными силами стран НАТО", - подчеркнул Жовква.

Он напомнил, что украинские специалисты не уступают западным. В ряде случаев они лучше овладевают вооружением стран Запада, в том числе системами ПВО Patriot. В частности, бойцы ВСУ доказали, что российскую баллистику можно сбивать такими ЗРК.

"Поэтому работаем над тем, чтобы решение (саммита НАТО - ред.) было максимально сильным. Мы знаем о том, какая формулировка сейчас обсуждается. Украина держит руку на пульсе", - отметил заместитель руководителя ОП.