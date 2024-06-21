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У Зеленського заявили про роботу над "максимально сильним" рішенням саміту НАТО щодо України

П'ятниця 21 червня 2024 18:49
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У Зеленського заявили про роботу над "максимально сильним" рішенням саміту НАТО щодо України Фото: Ігор Жовква, заступник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські чиновники працюють, щоб за підсумками саміту НАТО лідери країн Альянсу ухвалили "максимально сильне" рішення щодо України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Україна хоче, щоб рішення саміту у Вашингтоні було сильним. Україна заслуговує на сильне рішення. Україна робить все необхідне, щоб стати членом НАТО. Вона робить це на полі бою - а ми воюємо зброєю, яку нам постачають країни-члени НАТО. Також ми проходимо взаємосумісність зі збройними силами країн НАТО", - наголосив Жовква.

Він нагадав, що українські фахівці не поступаються західним. У низці випадків вони краще опановують озброєння країн Заходу, в тому числі системи ППО Patriot. Зокрема, бійці ЗСУ довели, що російську балістику можна збивати такими ЗРК.

"Тому працюємо над тим, щоб рішення (саміту НАТО - ред.) було максимально сильним. Ми знаємо про те, яке формулювання зараз обговорюється. Україна тримає руку на пульсі", - зазначив заступник керівника ОП.

Саміт НАТО

Нагадаємо, 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. Однією із тем обговорень лідерів стане Україна.

Зокрема, очікується, що під час зустрічі розроблятиметься "дорожня карта" вступу України до НАТО. Таку інформацію озвучував держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами віце-прем'єра, міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Україна очікує від саміту "пакет рішень", які посилять її обороноздатність.

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