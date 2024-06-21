У Зеленського заявили про роботу над "максимально сильним" рішенням саміту НАТО щодо України

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Інтерфакс-Україна " заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Україна хоче, щоб рішення саміту у Вашингтоні було сильним. Україна заслуговує на сильне рішення. Україна робить все необхідне, щоб стати членом НАТО. Вона робить це на полі бою - а ми воюємо зброєю, яку нам постачають країни-члени НАТО. Також ми проходимо взаємосумісність зі збройними силами країн НАТО", - наголосив Жовква.

Він нагадав, що українські фахівці не поступаються західним. У низці випадків вони краще опановують озброєння країн Заходу, в тому числі системи ППО Patriot. Зокрема, бійці ЗСУ довели, що російську балістику можна збивати такими ЗРК.

"Тому працюємо над тим, щоб рішення (саміту НАТО - ред.) було максимально сильним. Ми знаємо про те, яке формулювання зараз обговорюється. Україна тримає руку на пульсі", - зазначив заступник керівника ОП.