У Зеленського заявили про плани прийняти стратегію деокупації Криму в 2020 році

Вже в цьому році Україна планує затвердити стратегію деокупацію Криму. Відновлено процес із напрацювання цієї стратегії разом із співробітниками з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та РНБО.

Про це постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Разом з тим, робоча група на базі Мінреінтеграції, яку очолює віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков, займається розробкою цієї стратегії.

"Водночас слід розуміти, що окремі напрацювання з цього приводу існують у різних органах та міністерствах: МЗС пише проєкт своєї частини, у Мінреінтеграції є свій блок питань, у представництві президента - свій блок. І зараз треба все це звести воєдино", - розповів Кориневич.

Він вважає, що частина цієї стратегії має бути відкритою і публічною, втім велика її частина буде закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань.

"Не хотів би нічого говорити з приводу часових рамок, але ми з колегами вважаємо, що було б добре мати цю стратегію деокупації вже нинішнього року", - додав він.

Нагадаємо, українська делегація 2 червня з робочим візитом приїде до Німеччини, де обговорять Крим і Донбас.

Додамо, США вимагають від Росії негайно повернути Україні повний контроль над Кримом.