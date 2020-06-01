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Єрмак і Кулеба їдуть в Німеччину: обговорять Донбас і Крим

Новини » Політика     01.06.2020 - 12:09
Єрмак і Кулеба їдуть в Німеччину: обговорять Донбас і Крим
Фото: Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба (колаж РБК-Україна)

Візит відбудеться 2 червня

Українська делегація 2 червня з робочим візитом приїде до Німеччини. На порядку денному тема Донбасу і деокупации Криму.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Наголошується, що до складу делегації увійдуть міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, глава Офісу президента Андрій Єрмак, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран і заступник голови ВП Ігор Жовква.

В Берліні делегація проведе зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером і міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"У ході візиту сторони обговорять низку важливих аспектів двосторонньої співпраці, політику безпеки та гуманітарної ситуації на сході України, виконання домовленостей грудневого саміту нормандського формату на рівні глав держав та урядів, за ініціативи деокупації Криму, а також шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID 19", - повідомили в МЗС

Нагадаємо, у середині травня на зустріч з Донбасу в Берлін прибув головний парламентер з російської сторони Дмитро Козак, який за підсумками заявив, що нормандський формат отримає новий імпульс.

Раніше у Німеччині повідомляли, що про нову зустріч у нормандському форматі можна буде говорити після того, як сторонам вдасться досягти якогось прогресу.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбасГерманияДмитро КулебаАндрій Єрмак
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