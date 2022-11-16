У Зеленского призвали закрыть небо над Украиной после падения ракет в Польше

В Офисе президента призвали Европу закрыть небо над Украиной, поскольку российская агрессия создает риски для приграничных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Напомним, что вчера на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, вероятно, ракеты были российскими.

В связи с инцидентом в Литве выступили за размещение систем и средств противовоздушной обороны на границе Польши и Украины, а также по всему восточному флангу НАТО.

Детальнее о том, что происходит в Польше и как на это реагирует НАТО - можно узнать в материале РБК-Украина.

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