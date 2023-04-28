ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Визовый центр Франции потребовал предоплату от россиян, которые хотят попасть на прием

Новина українською →
Россия, Пятница 28 апреля 2023 17:23
Визовый центр Франции потребовал предоплату от россиян, которые хотят попасть на прием Фото: Россия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Визовый центр Франции ввел предоплату в размере 35,5 евро для россиян при записи на прием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на визовый центр VFS Global.

"Для подачи документов в визовый Центр VFS Global необходимо заранее записаться. Перед тем, как записаться на прием, нужно заполнить анкету на визу онлайн на официальном французском сайте France-Visas", - говорится в сообщении.

Центр отмечает, что при оформлении записи взимается подписка на сервисный сбор в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент совершения записи.

Евросоюз с 12 сентября прошлого года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сервисный сбор вырос с 35 до 80 евро, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам отдают низкий приоритет.

Некоторые страны ЕС приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Среди них: Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша.

Напомним, что европейские страны продолжают усложнять путешествия российским туристам. В Болгарии усилили выдачу многократных виз россиянам.

У граждан России потребуют получения визы для въезда в Албанию во время летнего сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация
NEWS
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина