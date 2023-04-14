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Список ограничен. Какие страны ЕС продолжают быстро выдавать визы россиянам

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Пятница 14 апреля 2023 13:36
Список ограничен. Какие страны ЕС продолжают быстро выдавать визы россиянам Фото: Поездки русских туристов (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Несмотря на войну и санкции, россияне стремятся провести майские праздники в Европе. Для поездки им нужно получить шенгенские визы.

Какие страны быстро выдают разрешение на поездку в Шенгенскую зону, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Большинство стран Европы свели российский туризм к мининуму – 9 стран ЕС запретили въезд россиянам, другие усложнили для них получение виз. Список стран, выдающих шенген россиянам в 2023 году, очень ограничен.

Между тем туроператоры предлагают российским туристам успеть оформить шенгенские визы к майским праздникам. Называются четыре страны, которые могут быстро выдать разрешения на въезд в Шенгенскую зону.

Быстрее всего оформляют туристические визы россиянам визовые центры Венгрии и Греции, немного медленнее – Италии и Испании.

"Можно подать документы на получение шенгенской визы в Венгрию и Италию, но только при оперативной сдаче биометрии в визовых центрах", – обращают внимание представители одного из туроператоров.

Список ограничен. Какие страны ЕС продолжают быстро выдавать визы россиянамФото: Россиянам предлагают обращаться за шенгенскими визами в четыре страны (gettyimages.com)

Другие компании предлагают россиянам попытаться получить визы в Испанию и Италию, но не гарантируют, что не будет задержек.

Отмечается, что в Грецию российским туристам попасть можно легко – оформление шенгенской визы в эту страну занимает в среднем 5 дней.

Напомним, мы писали, что Болгария ужесточила выдачу виз россиянам.

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