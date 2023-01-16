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Что ожидает мировую экономику в 2023 году: прогноз перед форумом в Давосе

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Давос, Понедельник 16 января 2023 13:00
Что ожидает мировую экономику в 2023 году: прогноз перед форумом в Давосе Фото: Давос ожидает мировой рецессии в 2023 году (weforum.org)
Автор: Александр Белоус

Две трети главных экономистов частного и государственного секторов, опрошенных Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), ожидают глобальной рецессии в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Организатор форума в Давосе огласил результаты, когда лидеры бизнеса и правительств собрались на свое ежегодное собрание в Швейцарии 16-20 января.

"Нынешняя высокая инфляция, низкие темпы роста, высокая задолженность и высокая степень фрагментации снижают стимулы для инвестиций, необходимых для возобновления роста и повышения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения в мире", - заявила управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

Опрос организации был основан на 22 ответах группы старших экономистов из международных агентств, включая Международный валютный фонд, инвестиционных банков, транснациональных корпораций и перестраховщиков.

Опрос был проведен после того, как на прошлой неделе Всемирный банк снизил свои прогнозы роста на 2023 год до уровня, близкого к рецессии, для многих стран, поскольку влияние повышения процентных ставок центральным банком усиливается, война России против Украины продолжается, а основные мировые экономические двигатели перестают работать.

Всемирный банк ожидает роста мирового ВВП на уровне 1,7% в 2023 году, что является самым медленным темпом после рецессий 2009 и 2020 годов с 1993 года.

Определения того, что представляет рецессия, различаются по всему миру, но обычно включают перспективу сокращения экономики, возможно, с высокой инфляцией в сценарии "стагфляции".

Что касается инфляции, то исследование ВЭФ выявило большие региональные различия: доля ожидающих высокой инфляции в 2023 году колебалась от всего 5% в Китае до 57% в Европе, где влияние прошлогоднего роста цен на энергоносители распространилось на экономику в целом.

Большинство экономистов видят дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в Европе и Соединенных Штатах (59% и 55% соответственно), при этом политики оказываются между рисками слишком сильного или слишком слабого ужесточения.

Другие основные выводы исследования включали:

  • - Девять из десяти респондентов ожидают, что как слабый спрос, так и высокая стоимость заимствований окажут давление на фирмы, при этом более 60% также указывают на более высокие затраты.
  • - Ожидается, что эти проблемы заставят многонациональные компании сократить расходы, от сокращения операционных расходов до увольнения работников.
  • - Однако ожидается, что сбои в цепочке поставок не окажут значительного влияния на деловую активность в 2023 году.
  • - Кризис стоимости жизни также может приближаться к своему пику, при этом большинство (68%) ожидают, что к концу 2023 года он станет менее острым.

Напомним, опрос специалистов по глобальным рискам, проведенный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) показал, что экологические проблемы доминируют в рейтинге главных рисков, с которыми столкнется планета в следующем десятилетии.

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