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Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет

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Швейцария, Среда 11 января 2023 12:53
Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет Фото: ВЭФ назвал главные мировые проблемы (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Александр Белоус

Экологические проблемы доминируют в рейтинге главных рисков, с которыми столкнется планета в следующем десятилетии, показал опрос специалистов по глобальным рискам, проведенный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Global Risks Report 2023.

Неспособность смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним; стихийные бедствия; утрата биоразнообразия; утрата природных ресурсов и крупномасштабный ущерб окружающей среде доминируют в первой десятке глобальных рисков, которые считаются наиболее серьезными за 10-летний период.

Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет

Основанный на ответах 1200 менеджеров по рискам из частного сектора, государственных деятелей, ученых и лидеров отрасли со всего мира, отчет показывает, как текущие проблемы стоимости жизни заменяются рисками, связанными с окружающей средой, в течение десятилетия.

Другие события в первой десятке включают последствия вынужденной миграции, социального распада, киберпреступности и экономических враждебных действий между основными торговыми блоками, которые считаются более вероятными, чем прямая военная конфронтация.

Выводы отчета, подготовленного в преддверии ежегодной встречи ВЭФ на швейцарском курорте Давос, которые должны состояться на следующей неделе, сделаны после года, когда многие обязательства по борьбе с изменением климата были отменены из-за энергетического кризиса после вторжения России в Украину.

Напомним, в начале 2022 года специалисты по глобальным рискам были уверены, что критическую угрозу миру представляет COVID-19 и его экономические и социальные последствия.

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Швейцария Давос
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