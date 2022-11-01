У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет

Иранские баллистические ракеты, которые может получить Россия, несколько лучше аналогов страны-агрессора, имея свои особенности. Чтобы небо Украины защитить от этих враждебных целей, необходимо десятки ПРО, а не единицы.

В чем особенность иранских ракет?

Дальность и усложненность збивания

"У Ирана есть баллистические ракеты на 300 и на 700 километров. Это оперативно-тактические ракеты, их особенностью является то, что у них отделяется главная часть, что делает их более надежными в плане преодоления противоракетной обороны. Поэтому у иранцев они могут быть лучше чем у россиян, потому что аналогичная ракета в РФ летит до 500 км", - рассказывает Жданов.

Как предполагает эксперт, Иран может передать России эти ракеты в ближайший месяц-два.

Принцип работы ракет

Как объясняет эксперт, эти ракеты летают по баллистической траектории, они не крылатые, а потому не могут изменять траекторию.

Так, они поднимаются высоко вверх и летят резко вниз по принципу "перевернутой параболы".

Как защитить небо?

Жданов отмечает, если у Украины будет достаточная плотность и количество противоракетной обороны (ПРО), то есть все шансы сбивать эти ракеты.

Но, стоит учитывать, что на сегодняшний день лучшие системы дают вероятность сбивания 90% и не более.

"Нам нужны средства противоракетной обороны (ПРО). Чем больше их будет, тем больше мы будем надежнее и безопаснее себя чувствовать. Это те же NASAMS, IRIS-T, но в количестве не одна единица, а 10-20. Было бы неплохо, чтобы США согласились предоставить нам комплексы Patriot", - подытожил Жданов.

Иран готовится передать РФ около 1000 ракет

Как информируют СМИ, в частности, издание CNN, Иран готовится отправить России около тысячи дополнительных единиц оружия. Среди которых баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и ударные беспилотники (около 200). Предполагается, что это может произойти уже в начале ноября (такого мнения придерживаются в ГУР).

Ракеты могут разместить к северу от Украины.

Как предполагают в Воздушных силах, иранские баллистические ракеты, которые Москва может приобрести у Тегерана, могут разместить севернее границы Украины.

"Мы будем применять все средства защиты от этих ракет. Вероятно, они будут доставлены к северу от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине", - рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.