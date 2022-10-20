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У Зеленского призвали представителей еврейских организаций содействовать предоставлению Украине систем ПВО

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями ведущих еврейских организаций, во время которой отметил важность предоставления Украине современных систем противовоздушной обороны, которые есть у Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Он сообщил, что 7-8 октября Россия нанесла 190 ударов ракетами и дронами по территории Украины, а 10 октября было выпущено 84 ракеты и 24 ударных БПЛА.

В целом, по имеющейся информации, РФ закупила у Ирана 2400 дронов-камикадзе, которые ежедневно бьют по украинским городам, критической инфраструктуре и памяткам истории и культуры.

По его словам, без надежных систем ПВО никто в Украине не сможет чувствовать себя в безопасности.

"Наконец-то наши союзники и партнеры, в частности США, Великобритания и другие государства, дали подтверждение о начале работы по предоставлению Украине систем ПВО", - отметил он.

Также Ермак призвал Израиль присоединиться к действенной помощи Украине, ведь во времена, когда агрессор создает угрозы всему миру, невозможно оставаться сторонним наблюдателем. По его словам, важно разблокировать военно-техническое сотрудничество между двумя странами.

В частности, по убеждению руководителя ОП, еврейские общественные организации сейчас могут повлиять на ситуацию и склонить израильское правительство к предоставлению нашему государству необходимых систем.

Также он призвал поддержать Украину в заключении Киевского договора безопасности по механизму гарантий безопасности, рекомендации к которому разработала международная группа экспертов под председательством Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по мнению военачальников, война в Украине может продолжаться и в следующем году .

Также недавно главнокомандующий ВСУ напомнил США об актуальных потребностях Украины , среди которых не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

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Андрей ЕрмакПВО