У Зеленського закликали представників єврейських організацій сприяти наданню Україні систем ППО

Він повідомив, що 7-8 жовтня Росія завдала 190 ударів ракетами й дронами по території України, а 10 жовтня було випущено 84 ракети та 24 ударні БПЛА.

Загалом, за наявною інформацією, РФ закупила в Ірану 2400 дронів-камікадзе, які щодня б’ють по українських містах, критичній інфраструктурі та пам’ятках історії й культури.

За його словами, без надійних систем ППО ніхто в Україні не зможе почуватися в безпеці.

"Нарешті наші союзники й партнери, зокрема США, Велика Британія та інші держави, дали підтвердження про початок роботи щодо надання Україні систем ППО", - зазначив він.

Також Єрмак закликав Ізраїль долучитися до дієвої допомоги Україні, адже в часи, коли агресор створює загрози для всього світу, неможливо залишатися стороннім спостерігачем. За його словами, важливо розблокувати військово-технічну співпрацю між двома країнами.

Зокрема, на переконання керівника ОП, єврейські громадські організації зараз мають змогу вплинути на ситуацію та схилити ізраїльський уряд до надання нашій державі необхідних систем.

Також він закликав підтримати Україну в укладенні Київського безпекового договору щодо механізму безпекових гарантій, рекомендації до якого розробила міжнародна група експертів під головуванням Єрмака та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.