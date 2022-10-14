Подоляк объяснил, почему мир не должен выполнять ультиматумы России

Мир не должен выполнять ультиматумы России, поскольку это увеличит масштабы войны и нестабильности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Мы не хотим мировой войны", - Эммануэль Макрон (президент Франции, - ред.). Это же говорит Илон Маск (основатель SpaceX, - ред.). Но точно не остановишь варваров, разрывая Украину! Напротив, выполнение ультиматумов России лишь масштабирует войну, сделает ее бесконечной, придаст миру нестабильность. Зло нужно остановить и наказать. Пора это понять", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Макрон отрицал использование Францией ядерного оружия, в случае если России использует его против Украины.

Тем временем Маск предложил свою "формулу" мира между Украиной и Россией, из-за чего попал под шквал критики.

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