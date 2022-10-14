Подоляк объяснил, почему мир не должен выполнять ультиматумы России
Мир не должен выполнять ультиматумы России, поскольку это увеличит масштабы войны и нестабильности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Мы не хотим мировой войны", - Эммануэль Макрон (президент Франции, - ред.). Это же говорит Илон Маск (основатель SpaceX, - ред.). Но точно не остановишь варваров, разрывая Украину! Напротив, выполнение ультиматумов России лишь масштабирует войну, сделает ее бесконечной, придаст миру нестабильность. Зло нужно остановить и наказать. Пора это понять", - заявил Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Макрон отрицал использование Францией ядерного оружия, в случае если России использует его против Украины.
Тем временем Маск предложил свою "формулу" мира между Украиной и Россией, из-за чего попал под шквал критики.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.