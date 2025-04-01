RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У Зеленского призвали ЕС определить дату вступления Украины: будем настаивать

Фото: Игорь Жовква, заместитель руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Киев ожидает, что Евросоюз определит конкретную дату вступления Украины в блок. Это необходимо, чтобы членство страны было заранее зафиксировано.

Об этом во время выступления на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" заявил замруководителя ОП Игорь Жовква, передает корреспондент РБК-Украина.

"Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать", - отметил Жовква, обращаясь к представителям Евросоюза. 

Он обратил внимание, что без фиксации членства Украины в ЕС процесс достижения справедливого и устойчивого мира не будет полноценным. 

Также замруководителя ОП призвал Евросоюз двигаться "с такой же скоростью, как и Украина", имея в виду европейскую часть работы по евроинтеграции Украины. 

"Прошло три месяца этого года, а мы еще не приблизились к началу процесса открытия первого кластера (переговоров о вступлении в ЕС, - ред.). Так не должно быть", - подчеркнул он. 

Предложение Литвы

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кястутас Будрис напомнил о предложении президента Литвы Гитанаса Науседы о членстве Украины в ЕС.

Речь идет о том, чтобы Украина официально стала членом Евросоюза 1 января 2030 года.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что Украина может стать членом Евросоюза сразу после завершения войны с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзИгорь ЖовкваОфис президентаВступление в ЕС