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Зеленский обратился к участникам "Рамштайна": время - это оружие России, нужно ускориться

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Рамштайн, Пятница 20 января 2023 11:51
Зеленский обратился к участникам "Рамштайна": время - это оружие России, нужно ускориться Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн". Он призвал партнеров ускориться с поставками оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем выступлении по видеосвязи Зеленский заявил, что Россия стремится уничтожать нации. Он заявил, что война решит "в каком мире мы будем жить" и что "Кремль должен проиграть".

"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло какой-либо власти... В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", - сказал он.

Зеленский отметил, что время и затягивание войны помогает России.

"Время остается оружием России. Мы должны ускориться", - подчеркнул президент Украины.

Он благодарил участников встречи за оказанную помощь, но добавил, что Украина ждет танки.

"Но сотни благодарностей - это не сотни танков. Все мы можем использовать тысячи слов для дискуссий, но я не могу подобрать слова вместо орудий, которые нужны против российской артиллерии, или вместо тех зенитных ракет, которые нужны для защиты людей от российских ударов", - сказав Зеленский.

Заявление главы Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин ответил Владимиру Зеленскому, заявив, что партнеры Украины будут продолжать поддержку.

"Надеюсь, вы знаете, что мы будем продолжать отстаивать принцип, согласно которому границы не могут быть перерисованы силой. И мы будем продолжать отстаивать открытый мир правил, прав и обязанностей. Еще раз спасибо, что вы здесь сегодня", - сказал глава Пентагона.

Напомним, сегодня на авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит восьмая встреча по обороне Украины. Министр обороны Алексей Резников заявил, что для Украины приоритетом остается наступательное вооружение и ПВО.

Детальнее о том, чего ожидать от очередной встречи союзников - в материале РБК-Украина.

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