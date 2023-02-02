У Зеленского высмеяли очередные глупости Путина: реальность всегда мучительно настигает

"Февраль 2022. Субъект Путин объявляет военную "спецоперацию" и угрожает миру "взять Киев за 3 дня". Февраль 2023. Субъект Путин обещает россиянам большие проблемы, ведь "наша главная задача - обеспечить сохранение России".

Реальность всегда мучительно настигает", - написал он.

Напомним, сегодня Путин истерически отреагировал на поставки танков Leopard украинским военным.

Кроме того, Путин собирается выступить с посланием Федеральному собранию накануне годовщины вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что Путин отменил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию из-за войны против Украины.

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