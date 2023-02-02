Путин истерит из-за Leopard для Украины. Диктатору привиделись "последыши Гитлера"

Российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на поставки танков Leopard украинским военным. Ему привиделись "последыши Гитлера", которые будут воевать с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление , которое приводят российские СМИ.

"Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых изображены кресты", - говорится в заявлении.

Диктатор вновь увидел "угрозы" для своей страны и заявил, что РФ снова и снова вынуждена давать отпор "агрессии коллективного Запада".

"И снова собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", - истерически заявил Путин.

Также российский диктатор пытался заверить всех, что у России до сих пор есть много друзей по всему миру.