Путин истерит из-за Leopard для Украины. Диктатору привиделись "последыши Гитлера"
Российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на поставки танков Leopard украинским военным. Ему привиделись "последыши Гитлера", которые будут воевать с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводят российские СМИ.
"Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых изображены кресты", - говорится в заявлении.
Диктатор вновь увидел "угрозы" для своей страны и заявил, что РФ снова и снова вынуждена давать отпор "агрессии коллективного Запада".
"И снова собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", - истерически заявил Путин.
Также российский диктатор пытался заверить всех, что у России до сих пор есть много друзей по всему миру.
Как сообщалось ранее, Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2 и разрешила проводить соответствующие поставки другим странам.
Правительство Дания хочет выкупить у Германии списанные танки Leopard 1A5, отремонтировать и передать на нужды украинских защитников.
Норвегия планирует доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта. В то же время, вопрос количества техники еще обсуждается.
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