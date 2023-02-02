Путин хочет выступить с обращением перед годовщиной войны: какую методичку готовит Кремль

Российский диктатор Владимир Путин собирается выступить с посланием Федеральному собранию накануне годовщины вторжения в Украину. Кремль уже готовит методичку для вступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Путин в последний обращался к парламенту РФ еще в апреле 2021 года. В прошлом году выступление переносили, а затем и вовсе отменили из-за якобы напряженного графика диктатора.

Однако российские провластные СМИ сообщают, что Путин может выступить перед Федеральным собранием накануне годовщины войны, вероятно, 20-21 февраля. Пока в Кремле эту информацию не подтверждают, но пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что работа над текстом послания "не прекращалась".

Источники издания, близкие к Кремлю, утверждают, что текст выступления уде в разработке. Над ним работают правительство, а также Совет безопасности и политического блока администрации президента.

По данным СМИ, особое внимание Путин уделит войне и "государственной поддержке участников спецоперации", а также о планах "восстановления и развития" оккупированных территорий Украины.

Некоторые источники утверждает, что диктатор традиционно расскажет о "сплоченности" россиян и "безоговорочной поддержке" войны. Глава Кремля, вероятно, часть выступления посвятит "импортозамещению" и "борьбе с санкциями".

При этом некоторые источники отмечают, что выступление могут скорректировать, если ситуация на фронте измениться. Если украинские войска пойдут в наступление, то риторика Путина может быть "более агрессивной".