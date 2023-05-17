У Зеленского возникла "химия" с Шольцем во время визита в Германию, - посол

Президент Украины Владимир Зеленский во время последнего визита в Германию достиг полного взаимопонимания с канцлером Олафом Шольцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью "Зеркалу недели".
По словам дипломата, в ходе визита в Германию Зеленский провел на встречах тет-а-тет как с федеральным президентом, так и с федеральным канцлером несколько часов.
"А когда лидеры находятся несколько часов друг с другом, возникает очень неплохая "химия", свидетелем которой лично я в воскресенье (14 мая - ред.) был", - уточнил посол.
Он отметил, что Зеленский и Шольц обращались к друг другу на "ты", а немецкий канцлер во время своего выступления заговорил на украинском языке.
"Это означает, что здесь не только "химия": в Германии происходит эпоха изменений взглядов. Это происходит не потому, что такая хорошая погода, а потому, что мы работаем с правильными нарративами, с правильными людьми и адресно видим, что надо менять", - уточнил Макеев.
Напомним, ранее стало известно, что в Германии допустили использование российских активов для возмещения ущерба Украине от войны.
Также мы писали, что Германия пообещала передать Украине еще четыре ЗРК IRIS-T в рамках нового пакета военной помощи.
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