У Зеленского возникла "химия" с Шольцем во время визита в Германию, - посол

По словам дипломата, в ходе визита в Германию Зеленский провел на встречах тет-а-тет как с федеральным президентом, так и с федеральным канцлером несколько часов.

"А когда лидеры находятся несколько часов друг с другом, возникает очень неплохая "химия", свидетелем которой лично я в воскресенье (14 мая - ред.) был", - уточнил посол.

Он отметил, что Зеленский и Шольц обращались к друг другу на "ты", а немецкий канцлер во время своего выступления заговорил на украинском языке.

"Это означает, что здесь не только "химия": в Германии происходит эпоха изменений взглядов. Это происходит не потому, что такая хорошая погода, а потому, что мы работаем с правильными нарративами, с правильными людьми и адресно видим, что надо менять", - уточнил Макеев.