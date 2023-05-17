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В Германии считают, что российские активы могут использовать для выплаты убытков от войны Украине

Новина українською →
Германия, Среда 17 мая 2023 14:11
В Германии считают, что российские активы могут использовать для выплаты убытков от войны Украине Фото: в Германии считают, что российские активы могут использоваться для выплаты убытков от войны Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Германии заявили, что российские активы могут быть использованы для возмещения ущерба Украине от захватнической войны, которую развязала РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Спике немецкого правительства сообщил, что Берлин рассматривает ряд механизмов для обеспечения ущерба от агрессии РФ, причем одним из них – это российские активы.

Напомним, сегодня на саммите Совета Европы образовали реестр убытков для Украины. Он положит начало будущему международному комплексному механизму компенсации жертвам российской агрессии.

Добавим, что Украина вместе с международными союзниками создает несколько реестров ущерба от российского вторжения.

РБК-Украина также сообщало, что недавно немецкое правительство подтвердило выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму более 2,7 млрд евро.

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