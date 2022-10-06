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У Зеленского отреагировали на призыв главы Европарламента дать танки Украине

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Украина, Четверг 06 октября 2022 16:18
У Зеленского отреагировали на призыв главы Европарламента дать танки Украине Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Любая попытка эскалации со стороны России обязана получать четкий ответ от союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Не только политический, но и снятие табу на поставку конкретного оружия. Для более эффективного освобождения территорий Украине нужны современные танки", - сказал он, комментируя призыв главы Европарламента Роберты Метсолы предоставить танки Украине.

В частности, Подоляк поблагодарил главу Европарламента Роберту Метсолу "за лидерство назвать вещи своими именами".

Как сообщалось, глава Европарламента Роберта Метсола ранее заявила, что страны Евросоюза должны начать поставки танков для украинских военных. Это поможет им деоккупировать свою территорию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в поставке танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств.

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