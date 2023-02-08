У Зеленского отреагировали на смерть украинского политзаключенного в российской тюрьме
Смерть украинца Константина Ширинга в российской тюрьме была вызвана нарушением прав человека со стороны страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.
В представительстве подчеркнули, что осуждают антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией украинцами.
"Непредоставление надлежащего медицинского обслуживания является нарушением основополагающих прав человека и норм международного права. Обращаем внимание правоохранительных органов Украины и прокуратуры АР Крым и города Севастополя на нарушение основополагающих прав гражданина Украины, что привело к смерти незаконно заключенного", - подчеркивают в представительстве.
Там также призвали стран-союзников решительно осудить действия РФ, усилить политико-дипломатическое давление и требовать немедленного освобождения всех политзаключенных.
Напомним, ранее стало известно, что Ширинг умер в российской тюрьме в Оренбургской области. Он страдал от болезни сердца, но ему отказывали в предоставлении медицинской помощи.
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