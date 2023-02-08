ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского отреагировали на смерть украинского политзаключенного в российской тюрьме

Новина українською →
Киев, Среда 08 февраля 2023 19:51
У Зеленского отреагировали на смерть украинского политзаключенного в российской тюрьме Иллюстративное фото: у Зеленского отреагировали на смерть украинского политзаключенного в российской тюрьме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Смерть украинца Константина Ширинга в российской тюрьме была вызвана нарушением прав человека со стороны страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.

В представительстве подчеркнули, что осуждают антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией украинцами.

"Непредоставление надлежащего медицинского обслуживания является нарушением основополагающих прав человека и норм международного права. Обращаем внимание правоохранительных органов Украины и прокуратуры АР Крым и города Севастополя на нарушение основополагающих прав гражданина Украины, что привело к смерти незаконно заключенного", - подчеркивают в представительстве.

Там также призвали стран-союзников решительно осудить действия РФ, усилить политико-дипломатическое давление и требовать немедленного освобождения всех политзаключенных.

Напомним, ранее стало известно, что Ширинг умер в российской тюрьме в Оренбургской области. Он страдал от болезни сердца, но ему отказывали в предоставлении медицинской помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Политзаключенные в РФ
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"