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У Зеленського відреагували на смерть українського політв'язня у російській в'язниці

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Київ, Середа 08 лютого 2023 19:51
У Зеленського відреагували на смерть українського політв'язня у російській в'язниці Ілюстративне фото: у Зеленського відреагували на смерть українського політв'язня у російській в'язниці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Смерть українця Костянтина Ширінга у російській в'язниці була спричинена порушенням прав людини з боку країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво президента України в АР Крим у Facebook.

У представництві наголосили, що засуджують антигуманне поводження з незаконно ув'язненими Росією українцями.

"Ненадання належного медичного обслуговування є порушенням основних прав людини та норм міжнародного права. Звертаємо увагу правоохоронних органів України та прокуратури АР Крим та міста Севастополя на порушення основних прав громадянина України, що призвело до смерті незаконно ув'язненого", - наголошують у представництві.

Там також закликали країн-союзників рішуче засудити дії РФ, посилити політико-дипломатичний тиск і вимагати негайного звільнення всіх політв'язнів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ширінг помер у російській в'язниці в Оренбурзькій області. Він страждав від хвороби серця, але йому відмовляли у наданні медичної допомоги.

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