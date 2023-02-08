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В российской тюрьме умер украинский политзаключенный Ширинг

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Новотроицк, Среда 08 февраля 2023 09:31
В российской тюрьме умер украинский политзаключенный Ширинг Фото: в российской тюрьме умер незаконно осужденный украинец Константин Ширинг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинец Константин Ширинг, незаконно обвиненный в "шпионаже", умер в российской тюрьме. Он страдал от болезни сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Ширинг скончался в колонии №5 в городе Новотроицкое Оренбургской области России. По данным КПГ, политзаключенный нуждался в операции. Однако россияне так и не предоставили ему необходимую медицинскую помощь.

Официального подтверждения о смерти Ширинга в российской колонии не предоставили. Формально там проводится следствие.

Стоит отметить, что 15 апреля 2020 года российская ФСБ задержала украинца Константина Ширинга и "российскую военную, подозреваемую в выдаче государственной тайны" Татьяну Кузьменко. Их обвинили в "шпионаже".

В октябре 2021 года так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил Ширинга к 12 годам строгого режима. В июне 2022 года он был доставлен в колонию в Оренбургской области России.

Ширинг страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи в администрацию СИЗО, а по прибытии в оренбургскую колонию сообщил, что его состояние значительно ухудшилось.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев погиб на фронте.

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