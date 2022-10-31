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У Зеленского отреагировали на массированный запуск вражеских ракет по Украине

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на утренние ракетные удары кафиров по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Ермака.

"Российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами. Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте. Оружие, санкции, наказание врага", - написал Ермак.

Напомним, утром 31 октября российские войска нанесли массированные удары по нескольким городам Украины. Целью неприятеля стали объекты критической инфраструктуры. В связи с чем некоторые регионы столкнулись с проблемами энерго- и водоснабжения.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России – читайте в материале РБК-Украина.

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Андрей ЕрмакВторжение России в Украину