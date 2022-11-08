У Зеленского ответили, возможны ли переговоры после освобождения Херсона

Освобождение Херсона вряд ли станет прямым поводом для начала переговоров Украины с Россией, но это прямой признак для разговора с позиции силы, в которой Киев может потребовать у оккупантов покинуть территорию Украины, что именно станет уже возможной причиной для возобновления переговорного процесса.

"Есть официальная позиция, зафиксированная президентом Зеленским. Она очень четкая. Это не вопрос Херсона или не вопрос Луганска или Донецка. Это вопрос того, что на юридической территории Украины, на де-юре территории Украины, а это вся территория, включая оккупированные территории, не может существовать пророссийский анклав. Потому что это не будет переговорная позиция. Потому что это вызовет только дополнительную нагрузку на процесс, последовавший за переговорами", - рассказал он.

Подоляк соглашается, что когда будет освобожден, например, Херсон или, опять же, Луганск, Донецк или часть Запорожской территории, безусловно, это будет позиция силы.

"Тогда, безусловно, Украина может сказать: мы предлагаем вам в течение 72 или 96 часов покинуть всю территорию, вывести все вооруженные силы. Да, может быть такая позиция силы. Но все равно ключевое (мы, опять же, возвращаемся) - российские оккупационные силы должны прекратить находиться на территории Украины и все. И после этого любой переговорный процесс", - добавил советник руководителя ОП.