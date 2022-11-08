У Зеленського відповіли, чи можливі переговори після звільнення Херсону

"Є офіційна позиція, зафіксована президентом Зеленським. Вона дуже чітка. Це не питання Херсону чи не питання Луганська чи Донецька. Це питання того, що на юридичній території України, на де-юре території України, а це вся територія, включно з окупованими територіями, не може існувати проросійський анклав. Бо це не буде переговорна позиція. Тому що це викличе тільки додаткове навантаження на процес, який йде після переговорів", - розповів він.

Подоляк погоджується, що коли буде звільнений, наприклад, Херсон чи, знову ж таки, Луганськ, чи Донецьк, чи частина Запорозької території, безумовно, це буде позиція сили.

"Тоді, безумовно, Україна може сказати: ми пропонуємо вам впродовж 72-х чи 96-ти годин покинути всю територію, вивести всі збройні сили. Так, може бути така позиція сили. Але все рівно ключове (ми, знову ж таки, повертаємося) - російські окупаційні сили мають припинити перебувати на території України і все. І після цього будь-який переговорний процес", - додав радник керівника ОП.