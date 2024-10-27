У Зеленского ответили, боятся ли победы Трампа на выборах

"Мы не боимся, после почти трех лет войны, как нам быть? Очевидно, для нас политика Соединенных Штатов имеет большое значение, они наш главный союзник. И мы хорошо знаем, что американское общество с нами", - сказал Ермак.

Он напомнил о недавних встречах президента Владимира Зеленского с Джо Байденом и Камалой Харрис, которые "были теплыми". По словам Ермака, встреча Зеленского с Трампом тоже "прошла очень хорошо".

"Я присутствовал, не буду рассказывать подробностей, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из Соединенных Штатов, уверены, что ни один из двух кандидатов не хочет позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продлена", - отметил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что Трамп также говорит о необходимости справедливого мира. Он добавил, что Республиканская партия, хоть и отличается от Демократической, но хорошо знает, что Россия напала на Украину.