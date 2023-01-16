У Зеленского отвергли вероятность вторжения в Россию: не будет таких ресурсов

Украина не будет заходить на территорию России в будущем, поскольку не будет иметь необходимых ресурсов для нужд местного населения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью оппозиционному российскому изданию Republic.

Подоляк отверг вероятность вторжения украинских войск на территорию России. Он заявил, что это не в планах Украины.

"Нам заходить в РФ бессмысленно, потому что мы сможем контролировать потребности местного населения. У нас не будет такого объема ресурсов", - сказал советник главы ОП.

При этом, по мнению Подоляка, война, развязанная Россией, закончится в 2023 году победой Украины. Он считает, что ВСУ выйдут на границы 1991 года.

Напомним, Михаил Подоляк раскритиковал призывы к так называемым "мирным переговорам" с Россией. Он заявил, что переговоры с агрессором вести невозможно, пока Украина не выиграет войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.