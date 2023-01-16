ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Война должна быть выиграна: Подоляк раскритиковал призывы к переговорам с Россией

Новина українською →
Понедельник 16 января 2023 12:55
Война должна быть выиграна: Подоляк раскритиковал призывы к переговорам с Россией Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Россия не является страной, с которой можно садиться за стол переговоров. Украина должна победить в этой войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пояснил Подоляк, именно Россия начала полномасштабную войну без оснований для использования всех видов оружия. В то же время враг массово убивает гражданских и "зачищает" территории, совершая преступления против человечности.

"Невозможно вести переговоры. Война должна быть выиграна", - добавил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник главы Офиса президента также недавно резко высказался после террористического удара России по многоквартирному дому в Днепре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Офис президента
NEWS
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа