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У Зеленського відкинули ймовірність вторгнення в Росію: не буде таких ресурсів

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Київ, Понеділок 16 січня 2023 15:29
У Зеленського відкинули ймовірність вторгнення в Росію: не буде таких ресурсів Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не буде заходити на територію Росії у майбутньому, оскільки не матиме необхідних ресурсів для потреб місцевого населення.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю опозиційному російському виданню Republic.

Подоляк відкинув ймовірність вторгнення українських військ на територію Росії. Він заявив, що це не в планах України.

"Нам заходити до РФ безглуздо, бо ми зможемо контролювати потреби місцевого населення. У нас не буде такого обсягу ресурсів", - сказав радник голови ОП.

При цьому, на думку Подоляка, війна, розв'язана Росією, закінчиться у 2023 році перемогою України. Він вважає, що ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року.

Нагадаємо, Михайло Подоляк розкритикував заклики до так званих "мирних переговорів" з Росією. Він заявив, що переговори з агресором вести неможливо, поки Україна не виграє війну.

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