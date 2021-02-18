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У Зеленського уточнили інформацію про перевірку "1+1": таку пройшли всі канали

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 15:13
У Зеленського уточнили інформацію про перевірку "1+1": таку пройшли всі канали Фото: Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Перевірка телеканалу "1+1" з боку Служби безпеки Україні не є ситуативною. Спеціальну перевірку складу бенефіціарів пройшли всі телеканали.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, "1+1" проходив перевірку складу кінцевих бенефіціарів, як і будь-який інший телемовник, у зв'язку з обов'язковою вимогою до їх розкриття.

"Тому склад власників пакетів акцій українських телеканалів добре відомий", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Подоляк розповів, що в Службі безпеки України хочуть перевірити, хто впливає на інформаційну політику "1+1".

Крім того, він підкреслював, що на сьогодні в Офісі президента не бачать підстав для закриття інших телеканалів слідом за "112 Україна", NewsOne і ZIK.

"Я поки абсолютно не бачу зв'язку між закритими каналами (Віктора, - ред.) Медведчука і тими ж каналами "Прямий", 5-й, "Наш" і т. д. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже "дивно"...", - зазначив Подоляк.

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